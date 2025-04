Anteprima24.it - Ex Benevento, finita l’avventura di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria: il tecnico è stato esonerato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNon è andata come speravadi, ex allenatore delnell’anno della sciagurata retrocessione dB,. Fatale al trainer le 5 sconfitte sotto la sua gestione che hanno fatto scendere la squadra a -8 dall’Hajduk Spalato guidato da Rino Gattuso. Da qui la scelta della dirigenza del club croato di dare una scossa all’ambiente esonerandoa tre mesi dal suo insediamento (avvenuto a fine dicembre), periodo durante il quale non èin grado di rimanere in corsa per il titolo considerando l’importanza della rosa che era stata allestita.Questa la nota della: “Da mercoledìnon sarà più l’allenatore della prima squadra della. Ha trascorso poco più di tre mesi sulla panchina del club Maksimir e ha guidato i Blues in 14 partite ufficiali e tre amichevoli.