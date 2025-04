Dilei.it - Eva Longoria, il primo bikini di stagione è animalier: a 50 anni è sempre la più bella

Ildella? Nel segno dell’. Almeno per Eva. L’indimentiabile protagonista di Desperate housewives ha infatti condiviso sui social uno scatto in piscina, in cui appare in perfetta forma fisica fasciata in un audace due pezzi leopardato.Ildi EvaL’estate èpiù vicina, ed Evaha scelto di giocare d’anticipo pubblicando uno scatto insui suoi social. L’attrice statunitense, 50, è apparsa in perfetta forma nel suo costume, a cui ha abbinato un cappellino da baseball nero con la scritta “Tequila Casa Del Sol”. Ad accompagnare lo scatto, la didascalia “Life lately” (La vita nell’ultimo periodo): nel carosello sono infatti presenti una serie di scatti che ritraggono alcuni momenti della quotidianità della star, incluse delle immagini dal backstage del suo ultimo film Alexander e il suo terribile viaggio.