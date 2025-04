Europa League in tv | guida completa all' andata dei quarti Partite orari e dove vederle

Europa League si avvicina alle fasi finali della competizione: domani inizieranno i quarti di finale, con tutte le gare (Lazio – Bodø/Glimt, Manchester United – Lione, Eintracht Francoforte – Tottenham e Athletic Bilbao – Rangers) che si giocheranno alle 21. La Lazio sarà l'unica squadra italiana ancora in corsa, dato che la Roma ha interrotto il suo cammino agli ottavi di finale dopo la sconfitta nella gara di ritorno contro l'Athletic Bilbao. Anche i biancocelesti hanno rischiato, ma alla fine la rete segnata da Romagnoli al 77' è risultata decisiva per il passaggio del turno, e ai quarti se la vedranno contro i norvegesi del Bodø/Glimt, che hanno eliminato l'Olimpiakos dopo un doppio confronto terminato 4-2 per i gialloneri. La Lazio per la missione scandinava La Lazio di Baroni deve tenere alto il nome dell'Italia in questa Europa League, e per farlo dovrà superare il Bodø/Glimt di mister Knutsen. Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – L'si avvicina alle fasi finali della competizione: domani inizieranno idi finale, con tutte le gare (Lazio – Bodø/Glimt, Manchester United – Lione, Eintracht Francoforte – Tottenham e Athletic Bilbao – Rangers) che si giocheranno alle 21. La Lazio sarà l'unica squadra italiana ancora in corsa, dato che la Roma ha interrotto il suo cammino agli ottavi di finale dopo la sconfitta nella gara di ritorno contro l'Athletic Bilbao. Anche i biancocelesti hanno rischiato, ma alla fine la rete segnata da Romagnoli al 77' è risultata decisiva per il passaggio del turno, e aise la vedranno contro i norvegesi del Bodø/Glimt, che hanno eliminato l'Olimpiakos dopo un doppio confronto terminato 4-2 per i gialloneri. La Lazio per la missione scandinava La Lazio di Baroni deve tenere alto il nome dell'Italia in questa, e per farlo dovrà superare il Bodø/Glimt di mister Knutsen.

