Estra in taxi | confermata la collaborazione tra l’azienda e la cooperativa dei taxisti aretini

Estra in taxi: confermata la collaborazione tra l'azienda e la cooperativa dei taxisti aretini

Arezzo, 9 aprile 2025 – Il logo Estra continua a viaggiare sui taxi di Arezzo. L'intesa è stata rinnovata tra l'azienda e la CO.TA.AR. che si è costituita nel 1993. È l'unico servizio pubblico operante ad Arezzo 24 ore su 24 e si è dotata fin da subito di apparato radio-taxi sostituendo il telefono al parcheggio, dando così un servizio rapido e più economico per la clientela. Nel settembre 2022 ha sostituito l'impianto radiotaxi con altro all'avanguardia: un Ripartitore Automatico di Chiamata munito di nuove tecnologie di comunicazione e controllo GPS così da permettere implementazioni tecnologiche che facilitano e rendono ancora più economica e veloce la ricerca di un taxi. La cooperativa dispone anche, sempre dal 2022, di un'applicazione, Apptaxi che elimina le attese al centralino.

