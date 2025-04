Estorsione da 40mila euro alla titolare del vivaio il collaboratore | Diana voleva il rimborso per i debiti che ripianava

Diana nel 2020 ed ho lavorato con lui presso la sua azienda bufalina a San Tammaro fino al maggio del 2022. Il ragazzo marocchino l’ho conosciuto per il tramite di Tommaso Ragnino. Lui e Diana facevano a volte uso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo presso l’azienda. Casertanews.it - Estorsione da 40mila euro alla titolare del vivaio, il collaboratore: "Diana voleva il rimborso per i debiti che ripianava" Leggi su Casertanews.it “Ho conosciuto Francesconel 2020 ed ho lavorato con lui presso la sua azienda bufalina a San Tammaro fino al maggio del 2022. Il ragazzo marocchino l’ho conosciuto per il tramite di Tommaso Ragnino. Lui efacevano a volte uso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo presso l’azienda.

Estorsione da 40mila euro alla titolare del vivaio, il collaboratore: "Diana voleva il rimborso per i debiti che ripianava". Estorsioni da 40mila euro alla titolare del vivaio, carabiniere in aula svela la genesi dell'indagine. Incendio nell'emporio cinese a Milano, la pista dell'estorsione. Il negoziante poche ore prima del rogo: «Mi ha chiesto 20 mila euro». Cinesi morti in incendio a Milano, tre arresti per omicidio. Salerno. Estorsione al mercato ittico: 30 anni di carcere. Ragazzi morti nello showroom di via Cantoni, incendio appiccato per un debito: 3 arresti. Ne parlano su altre fonti

Sparisce nel nulla con la Ferrari: "Se la rivuoi paga 30mila euro" - Sparisce nel nulla con una rombante Ferrari F8 Spider, dal valore di 400mila euro, e chiede il riscatto al titolare della società di noleggio: 'Se vuoi indietro la macchina, devi pagare 30mila euro'. (informazione.it)

Rivelazione shock di Fabrizio Corona: “Le donne mi pagherebbero 40mila euro per…” - Fabrizio Corona in tribunale: per lui donne pronte a pagare 40mila euro per sesso, accuse di estorsione e rivelazioni shock. Fabrizio Corona sa bene come attirare l’attenzione su di sé ... (msn.com)

Tenta estorsione su cantiere bene confiscato, arrestato - Ha minacciato il titolare di un'impresa edile impegnata ... mobile di Reggio Calabria ha arrestato un uomo con le accuse di estorsione e rapina aggravate dal metodo mafioso in esecuzione di ... (ansa.it)