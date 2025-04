Ilfoglio.it - Estatico abbandonarsi alla provvidenza trumpiana

Viviamo strani giorni, giorni da apocalisse fantascientifica, in cui l’Alleanza ribelle dei vecchi no global è in lotta contro i dazi proclamati dal Darth Vader dell’Impero galattico neoliberista. E’ il mondorovescia. Abbiamo forse oltrepassato il muro del suono, e si sono invertiti i comandi? Tutti osservano con trepidazione il cielo stellato, tutti sembrano angosciati. Tutti, tranne loro. Intendo i liberali per Trump – ne esistono ancora, incredibilmente, anzi sul pianeta Italia ce n’è una nutrita colonia. Li vedi sempre confidenti, un po’ spiritati, sovrumanamente illuminati come altrettanti Jedi. Sanno che l’Imperatore arancione scrive dritto su righe storte, come il Dio di un vecchio proverbio portoghese, e aspettano solo il momento in cui tutte le apparenti balordaggini, le apparenti follie, le apparenti iniziative da squilibrato, gli apparenti tafazzismi autolesionistici cadranno al loro posto, come pezzi di un puzzle, per svelare il grande disegno.