Estate INPSieme i chiarimenti dell’Inps sul bonus vacanze studio

Estate INPSieme Italia 2025 ed Estate INPSieme Estero 2025. A fronte di un numero elevato di richieste di riesame – molte delle quali risultate infondate – l'Istituto invita i partecipanti a presentare l'istanza solo dopo un'attenta verifica dei dati e dei criteri di selezione. Il contributo per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia e all'estero è appannaggio di figli, orfani ed equiparati di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali oppure alla Gestione Fondo Postelegrafonici. Il bonus vacanze è rivolto agli studenti della scuola primaria (elementari) e secondaria di primo grado (medie), così come agli studenti disabili della scuola secondaria di secondo grado (superiori), con disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 o invalidità civile al 100 per cento.

