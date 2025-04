Essilux lancia gli occhiali per l’udito | Stiamo disegnando orizzonti nuovi

occhiali per sentire meglio? Non è una boutade, ma l’ultima novità lanciata sul mercato dal gruppo EssilorLuxottica, guidato da Francesco Milleri. Era stato proprio il presidente e ad del colosso italo-francese ad annunciare, due anni fa, l’ingresso di Essilux nel mercato delle soluzioni acustiche, con un occhiale "capace di cambiare il modo in cui le persone vedono e sentono". L’idea non era solo mettere insieme due dispositivi medici, ma creare un paio di ‘smart glasses’ (letteralmente, ‘occhiali intelligenti’) inediti, in grado di potenziare i due sensi dai quali dipendiamo maggiormente. Nascono così gli occhiali Nuance Audio: disponibili da febbraio, questi occhiali incorporano una tecnologia audio particolarmente avanzata, realizzata per chi soffre di disturbi uditivi lievi o moderati. Quotidiano.net - Essilux lancia gli occhiali per l’udito: "Stiamo disegnando orizzonti nuovi" Leggi su Quotidiano.net Un paio diper sentire meglio? Non è una boutade, ma l’ultima novitàta sul mercato dal gruppo EssilorLuxottica, guidato da Francesco Milleri. Era stato proprio il presidente e ad del colosso italo-francese ad annunciare, due anni fa, l’ingresso dinel mercato delle soluzioni acustiche, con un occhiale "capace di cambiare il modo in cui le persone vedono e sentono". L’idea non era solo mettere insieme due dispositivi medici, ma creare un paio di ‘smart glasses’ (letteralmente, ‘intelligenti’) inediti, in grado di potenziare i due sensi dai quali dipendiamo maggiormente. Nascono così gliNuance Audio: disponibili da febbraio, questiincorporano una tecnologia audio particolarmente avanzata, realizzata per chi soffre di disturbi uditivi lievi o moderati.

