Esplosioni sulla Seajewel a Vado Ligure gli 007 | Possibile sabotaggio di un commando ucraino

Era la notte tra il 14 e il 15 febbraio quando duehanno colpito la petroliera, ferma in rada davanti al porto di. Uno dei due ordigni piazzati sullo scafo ha provocato uno squarcio, senza causare gravi conseguenze. A quasi due mesi di distanza, l’indagine della Procura di Genova per terrorismo assume contorni sempre più internazionali. Gli inquirenti valutano la pista di un presunto, eseguito in acque italiane, contro una nave sospettata di aver violato le sanzioni contro il greggio russo.Leggi anche: Savona, esplosione della petroliera: sommozzatori della polizia a lavoroUna nave legata alla “flotta fantasma”La, battente bandiera liberiana e parte della flotta greca Thenamaris, è considerata una delle tante unità della cosiddetta “flotta fantasma”: navi che, con GPS disattivati e rotte opache, collegano i porti russi del Mar Nero al Mediterraneo occidentale.