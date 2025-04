Esonero dopo soli tre mesi | addio UFFICIALE in panchina

Esonero in tronco per l'allenatore, la sua esperienza in panchina dura soltanto tre mesi: decisione irrevocabile del club

Da qui alla fine della stagione, uno dei principali motivi di interesse in termini di calciomercato sarà quello del destino di diverse panchine. Il valzer degli allenatori è pronto a ricominciare ancora una volta e lascia prevedere ribaltoni e colpi di scena.

Esonero dopo soli tre mesi: addio UFFICIALE in panchina – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Sono tanti i tecnici che sanno già di avere il proprio futuro segnato, altri si giocheranno la conferma nelle ultime gare dell'annata. Per qualcuno, invece, la parola fine è arrivata già adesso. Esonero a poche giornate dalla fine del campionato, per un nome piuttosto importante, la cui avventura in panchina è durata solamente tre mesi.

Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria dopo tre mesi: ha allenato solo per 14 partite.

