Escursionista scivola sul sentiero sulle Prealpi Giulie e precipita | morta dopo un volo di 50 metri

Leggi su Fanpage.it La donna ha perso la vita oggi in montagna, in prossimità del comune di Taipana, in provincia di Udine. La chiamata al Nue112 è arrivata intorno alle 13 da una comitiva di una quindicina di escursionisti con cui la vittima si trovava in gita e la Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale.

