Escursionista scivola sul sentiero precipita e muore | il corpo della donna trovato in un dirupo

Escursionista scivola sui sentieri montani, precipita e muore: il corpo della donna trovato in un dirupo.

Scivola lungo il sentiero e precipita in un dirupo: escursionista perde la vita.

Paura sul sentiero, escursionista scivola e cade per diversi metri: in azione i soccorsi con l'elicottero d'emergenza, un uomo elitrasportato in ospedale.

Paura sul sentiero, escursionista scivola per diversi metri e cade in un luogo impervio: in azione i soccorsi con l'elicottero, una persona trasportata in ospedale.

Scivola durante un'escursione con il compagno sul monte Guglielmo e precipita per 50 metri: morta Laura Barbieri.

Scivolata dal sentiero e precipita in un canale sul Baldo: morta madre 41enne.