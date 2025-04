Escursioni in Appennino alla scoperta di lupi e cervi

Escursioni, sempre accompagnati da professionisti del settore, i partecipanti potranno godere della straordinaria bellezza e ricchezza naturalistica delle aree protette, tra lupi, animali notturni e grotte tutte da scoprire. Il calendario è stato illustrato nella sede di ExtraBo, presenti Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, Tiberio Rabboni, presidente Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, il direttore dell'Ente Massimo Rossi e il responsabile area valorizzazione, fruizione e gestione amministrativa Luigi Luca. Informazioni pratiche: come prenotarsi e costo Per consultare il programma e il calendario completo con i dettagli e i prezzi delle attività e degli eventi, basterà recarsi sul sito ufficiale dell'Ente parchi. Bologna, 9 aprile 2025 - Centocinquanta eventi immersi nella natura e nel verde. È questo il numero delle iniziative nel calendario proposto dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale.

