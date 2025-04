Ilrestodelcarlino.it - Esche topicide, aree transennate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non è stato sufficiente raccogliere le decine di‘seminate’ nella spiaggia antistante la pineta e nella pineta stessa, per avere la certezza di aver scongiurato ogni rischio per la salute delle persone oltre che degli animali. Così, per la messa in sicurezza completa della pineta e della spiaggia antistante, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha firmato una specifica ordinanza, leinteressate dalla presenza di quelle(lungo l’arenile di via Trieste, in corrispondenza della pineta demaniale e dei relativi percorsi ciclabili e pedonali) sono statee sono stati apposti ovunque cartelli di allerta, invitando i cittadini che frequentano quegli spazi a prestare la massima attenzione. Un provvedimento drastico che si è reso necessario in seguito del rinvenimento delledei giorni scorsi, ma anche perché altresono state trovate dai cittadini nei giorni successivi portando a credere che l’inqualificabile fenomeno avesse dimensioni ben più ampie, che non andava affatto sottovalutato tanto da richiedere un intervento più massiccio e, soprattutto, risolutivo.