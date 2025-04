Ilfattoquotidiano.it - “Ero in forte deficit con mia moglie. Cerco di tirarmi fuori da quel buco facendo, ogni tanto, cose divertenti”: Obama ammette la piccola crisi con la moglie

Che due mandati elettorali – dal 2009 al 2017 – siano difficili da digerire per qualsiasiè cosa certa. Specie se si tratta del presidente degli Stati Uniti d’America. Baracke laMichelle ne sanno qualcosa. L’ex presidente Usa, martedì 5 aprile, durante un incontro con il presidente dell’Hamilton College, Steven Tepper si è lasciato andare a qualcheriflessione personale, secondo quanto riportato da Knewz.com.“Ero incon mia. – ha dettoalla platea – Sto cercando dida”. Dichiarazioni che, in qualche modo, confermano i rumors che si sono susseguiti in questi anni circa qualcheche è scoppiata nella coppia presidenziale. In diverse intervista l’ex presidente americano ha cercato di mandare dei segnali alla