Ermal Meta, la "Lettera a un padre violento" e il contrasto alla mascolinità tossica

“Non ho dimenticato l’istante in cui mi sono fatto grandeper difenderti da quelle manianche se portavo i pantaloncini”Era una storia di violenza, di abusi domestici e di un figlio pronto a difendere a tutti i costi la madre quella di Vietato morire con cuisi aggiudicò il terzo posto al Festival di Sanremo 2017; una storia che può essere fatta propria, purtroppo, da molti di quei figli che vivono in ambienti familiari violenti, con genitori pronti ad alzare le mani e madri – o padri – spesso incapaci di reagire ai maltrattamenti. Ma era anche la sua storia, quella di un ragazzino andato via dal suo paese, l’Albania, a soli 13 anni, assiememamma (lei sì, abbastanza coraggiosa da desiderare un futuro migliore e più sereno per i figli) e ai fratelli, lasciando unda lui definito “una bestia”.