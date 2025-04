Entro il 2050 miope metà degli italiani | l’allarme sui bambini e le cattive abitudini L’impegno di EssilorLuxottica per gli esami ottici gratuiti

Leggi su Open.online

Quasi non ci si fa più caso, ma ormai, in Italia, gran parte delle persone hanno bisognoocchiali o di lenti per correggere la vista. In particolare, un italiano su quattro è, portando il totale delle persone che soffre di questo difetto visivo nel Paese a 15 milioni. Numeri che secondo l’Osservatorio Vista lanciato dalla Fondazione OneSightItalia assieme a il Censis e la Fondazione Bietti, l’unico Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) dedicato all’Oftalmologia, sono destinati ad aumentare vertiginosamente. La ricerca prevede infatti cheildella popolazione italiana sarà. In occasione della Giornata Mondiale della Salute del 7 aprile, rileva anche che le condizioni economiche incidono fortemente sulla cura della vista.