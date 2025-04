Entrano in vigore oggi i dazi reciproci su 60 Paesi Trump | “So quello che sto facendo”

vigore i nuovi imposti da Donald Trump sui prodotti importati da una sessantina di Paesi. Tra loro la Cina, colpita da tariffe al 104% e l'Unione europea. Il presidente americano ha annunciato che presto toccherà al settore farmaceutico: "So quello che sto facendo". Leggi su Fanpage.it Da questa mattina sono entrati ini nuovi imposti da Donaldsui prodotti importati da una sessantina di. Tra loro la Cina, colpita da tariffe al 104% e l'Unione europea. Il presidente americano ha annunciato che presto toccherà al settore farmaceutico: "Soche sto facendo".

Entrano in vigore oggi i dazi reciproci su 60 Paesi, Trump: "So quello che sto facendo". I dazi Usa del 10% entrano in vigore: Paesi europei in allerta. Borse oggi, andamento: crollano quelle asiatiche (Tokyo -4,87%). In vigore dazi Usa su 60 Paesi, la Cina al 10. Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni». La decisione Usa: «Tariffe reciproche minimo al 10% con tutti i Paesi dal 5 aprile». Von der Leyen: conseguenze terribili. La lista completa dei dazi di Trump: la batosta per alcuni Paesi e chi si salva a metà.

