Entrano in vigore i dazi reciproci le Borse asiatiche di nuovo in rosso

Sono entrati in vigore alle 6 del mattino italiane i nuovi dazi reciproci imposti dagli Stati Uniti. Tra i 60 Paesi colpiti rientra anche l'Unione europea, che pagherà un'imposta aggiuntiva del 20 per cento su una vasta gamma di esportazioni. Nel frattempo, mercoledì, il Consiglio europeo si prepara ad approvare un pacchetto da 12 miliardi di contro-dazi in risposta alle tariffe su acciaio e alluminio entrate in vigore il 12 marzo. Da oggi, inoltre, entrano in vigore gli ulteriori dazi del 104 per cento contro la Cina, annunciati ieri dalla Casa Bianca in risposta alle contromisure di Pechino contro la politica protezionistica di Trump, definita «bullismo unilaterale». Nella notte, in seguito all'escalation Usa-Cina, le Borse asiatiche sono tornate in profondo rosso dopo una giornata in cui avevano tentato il rimbalzo.

