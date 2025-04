Unlimitednews.it - Enea sviluppa Cresco8, il supercomputer per la transizione energetica e digitale

PORTICI (NAPOLI) (ITALPRESS) – Si chiamaed è il nuovo supercalcolatore dell’, dotato di capacità computazionali in grado di supportare le attività di ricerca e sviluppo in settori strategici come l’energia da fusione, i cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e i nuovi materiali.Inaugurato oggi presso il Centro Ricerchedi Portici (Napoli), ildella famiglia Cresco è ospitato in un ambiente dedicato di circa 150 metri quadrati, appositamente progettato per massimizzarne l’efficienza. Università, enti di ricerca e imprese potranno accedere alper condurre progetti che necessitano di risorse avanzate HPC (High Performance Computing).“Conconferma il suo posizionamento di rilievo in termini di risorse di calcolo a supporto della comunità scientifica nazionale e internazionale.