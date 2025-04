Empoli stagione segnata dagli infortuni | Kouamé si rompe il crociato

EmpoliUna citazione dello scrittore e musicista italiano Roberto “Freak“ Antoni dice: "la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo". Adesso cominceranno a pensarlo anche in casa Empoli dopo l’ennesimo grave infortunio di una stagione disgraziata sotto questo punto di vista. Ieri infatti è arrivato il report medico della società a confermare quello che purtroppo molti temevano dopo aver visto l’attaccante ivoriano uscire al 70’ della sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, dopo essere ricaduto male sulla gamba destra in seguito ad uno stacco aereo: gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Christian Kouamé hanno infatti evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Operazione a breve e lungo stop per il classe 1997 che chiude così anzitempo la stagione con 8 presenze e un gol in azzurro dal suo arrivo al termine del mercato invernale a inizio febbraio. Sport.quotidiano.net - Empoli, stagione segnata dagli infortuni: Kouamé si rompe il crociato Leggi su Sport.quotidiano.net di Simone CioniUna citazione dello scrittore e musicista italiano Roberto “Freak“ Antoni dice: "la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo". Adesso cominceranno a pensarlo anche in casadopo l’ennesimo graveo di unadisgraziata sotto questo punto di vista. Ieri infatti è arrivato il report medico della società a confermare quello che purtroppo molti temevano dopo aver visto l’attaccante ivoriano uscire al 70’ della sfida di domenica scorsa contro il Cagliari, dopo essere ricaduto male sulla gamba destra in seguito ad uno stacco aereo: gli accertamenti strumentali a cui è stato sottoposto Christianhanno infatti evidenziato la lesione del legamentoanteriore del ginocchio destro. Operazione a breve e lungo stop per il classe 1997 che chiude così anzitempo lacon 8 presenze e un gol in azzurro dal suo arrivo al termine del mercato invernale a inizio febbraio.

