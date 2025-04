Empoli giovanili | tre vittorie e una sconfitta Under 18 espugna Lecce

Tre vittorie e una sconfitta il bilancio delle giovanili dell'Empoli. Partiamo dall'Under 18 di mister Sarlo, che espugna Lecce per 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Monaco. L'Empoli sale così a 39 punti, a meno sette dalla zona play-off con sei gare ancora da disputare. Tutto facile poi per i classe 2008 di Tonelli e per l'Under 15 di Lo Russo, entrambe vittoriose per 5-1. Partiamo dall'Under 17, che ha travolto al Centro Sportivo di Monteboro il Catanzaro. Gara subito in discesa per gli azzurrini, che al 7' sono già in vantaggio di un gol e di un uomo visto che Salvatore viene espulso e Bagordo trasforma il successivo rigore. Le altre marcature sono di Zanaga, Busiello (nella foto di Empoli Fc) e dei subentrati Rovetini e Pellegrini, dopo che i calabresi avevano accorciato le distanze.

