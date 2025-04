Sport.quotidiano.net - Emma Villas cerca il riscatto contro Brescia al PalaEstra nei playoff

Leggi su Sport.quotidiano.net

, dopo il ko in gara1 a, domenica attende le Rondinelle alper la prima gara da dentro o fuori della sua stagione. Solo vincendo, con qualsiasi punteggio, i biancoblù riporterebbero in Lombardia la serie con l’eventuale gara3 fissata per mercoledì di nuovo a. Nell’ambiente senese c’è però fiducia perché nel primo round della serie la formazione di coach Graziosi ha dimostrato di potersela giocare alla pari con una squadra che autrice di una regular season eccellente chiusa al secondo posto a pari merito con Prata di Pordenone, giunta prima e per ora in vantaggio 1-0 nell’altra semifinaleAcqua San Bernardo Cuneo. "In gara1 eravamo partiti bene – ha detto l’opposto dellaGabriele Nelli – ma poi non siamo riusciti a tenere il loro livello nel secondo e nel terzo set.