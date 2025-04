Perizona.it - Emma Marrone: “Stefano De Martino? Molto meglio come amico che come fidanzato”

Emma Marrone/ Il nuovo fidanzato è Stefano De Martino? Un video fa impazzire i fan ma lei fa chiarezza.

Emma non si trattiene, frecciata a Stefano in diretta (dopo anni): "Non un granché come fidanzato". Lui risponde.

Stefano De Martino e Emma Marrone riuniti a Stasera tutto è possibile: Amici, la storia d'amore, il tradimento e l'amicizia.

Emma Marrone ospite di Stefano De Martino nel gran finale di "Stasera tutto è possibile".

“Stefano De Martino è meglio come amico che come fidanzato”: Emma Marrone lancia la frecciatina al….

Il video con Emma e Stefano De Martino che fa impazzire i fan: la complicità è innegabile.