Bollicinevip.com - Emma Marrone e Stefano De Martino, silenzio rotto sul presunto ritorno di fiamma

Possibile riconciliazione traDe? I due fanno chiarezza in tvAmicizia o qualcosa di più traDeed? Cosa hanno detto a Stasera tutto è possibileDa un po’ di tempo non si fa che parlare di unditraDeed, a fare chiarezza sono stati proprio i diretti interessati ieri sera a Stasera tutto è possibile.Da anni i due sono riusciti a lasciarsi la turbolenta rottura alle spalle restando in ottimi rapporti, in più occasioni hanno fatto sapere che si vogliono bene come amici ma questo non è servito a mettere a tacere i pettegolezzi sul loro rapporto. Ieri sera durante un simpatico siparietto a Stasera tutto è possibile hannoilper fare chiarezza in merito al loro attuale legame.