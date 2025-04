Emanuela Orlandi il racconto della signora Maria a cui raccontò un sogno premonitore | Mamma mi tagliavano i capelli

Maria Pezzano vive ancora con un desiderio che non ha mai abbandonato: riabbracciare la figlia Emanuela, scomparsa misteriosamente nel giugno del 1983. Da allora sono passati quasi 42 anni, metà dei quali trascorsi senza il marito Ercole, scomparso nel 2004. La sua esistenza è ormai legata indissolubilmente a un’assenza, che si è trasformata in simbolo di dolore, speranza e tenacia.Nella casa in piazza Sant’Egidio, all’interno del Vaticano, Maria continua ad aspettare. E proprio lì è arrivata la delegazione parlamentare che indaga sul caso Orlandi-Gregori. «Abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza alla signora Maria», hanno dichiarato i membri della Commissione, assicurando l’impegno unanime nel proseguire il lavoro.Ma il ricordo più potente rimane quello di un sogno. Thesocialpost.it - Emanuela Orlandi, il racconto della signora Maria a cui raccontò un sogno premonitore: “Mamma, mi tagliavano i capelli” Leggi su Thesocialpost.it A 94 anni,Pezzano vive ancora con un desiderio che non ha mai abbandonato: riabbracciare la figlia, scomparsa misteriosamente nel giugno del 1983. Da allora sono passati quasi 42 anni, metà dei quali trascorsi senza il marito Ercole, scomparso nel 2004. La sua esistenza è ormai legata indissolubilmente a un’assenza, che si è trasformata in simbolo di dolore, speranza e tenacia.Nella casa in piazza Sant’Egidio, all’interno del Vaticano,continua ad aspettare. E proprio lì è arrivata la delegazione parlamentare che indaga sul caso-Gregori. «Abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza alla», hanno dichiarato i membriCommissione, assicurando l’impegno unanime nel proseguire il lavoro.Ma il ricordo più potente rimane quello di un

