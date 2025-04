Elton John e Madonna fanno pace Dopo decenni di guerra fredda tra le due popstar è scoppiato l' amore E presto duetteranno insieme

Madonna ed Elton John hanno fatto pace. O meglio, si sono perdonati. Dopo decenni di freddezza. Se non proprio di discussioni e malcelato odio. Ora, però, le due popstar potrebbe persino finire in sala di incisione insieme. In un post sul suo profilo Instagram, la cantante ha rivelato che lei e il collega non sono più in conflitto. «Finalmente abbiamo seppellito l'ascia di guerra!!!», esordisce entusiasta la 66enne regina del pop nella didascalia che accompagna la foto. Spiegando, poi, di aver incontrato il 78enne cantautore inglese Dopo la sua esibizione alla puntata del Saturday Night Live.

