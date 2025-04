Elon Musk bullizzato in diretta streaming mentre gioca dal suo jet | Non hai amici e morirai da solo

Elon Musk, che il 5 aprile ha deciso di mostrare la potenza della sua rete satellitare giocando in streaming a Path of Exile 2 direttamente dal suo jet privato.Leggi anche: Trump conferma: Musk lascerà il Doge "tra qualche mese"Una chat fuori controlloL'obiettivo era chiaro: mostrare quanto Starlink sia affidabile anche in alta quota. Ma a pochi minuti dall'inizio del live su X, l'attenzione degli utenti si è spostata dalla dinamica del gioco alla chat, dove si è scatenato il peggio del web.Tra domande curiose e commenti sul videogioco, hanno presto preso il sopravvento i disturbatori professionisti.

