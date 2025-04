Amica.it - Elisir di lunga vita: la dieta Blue Zone o della longevità

Okinawa in Giappone, la provincia di Nuoro in Italia, Nicoya in Costa Rica, Loma Linda in California e Ilaria in Grecia: cos’hanno in comune? Sembrerebbe nulla, perché sono sparpagliate in diverse parti del mondo. Si tratta delle cosiddetteBlu, gli abitanti hanno un’aspettativa difino ai cent’anni e oltre. E il segretosembra essere proprio quello che mangiano, tanto che il loro regime alimentare è una vera e propria, ribattezzatasignifica non solo vivere più a lungo, ma anche vivere bene, quindi in salute, ed è un tema trasversale che coinvolge più aree di interesse, dalla bellezza alla prevenzione, all’alimentazione.