Iltempo.it - Elisabetta Canalis, un tradimento dietro alla rottura con Cimpeanu

La relazione trae Georgianè ufficialmente giunta al termine. Secondo quanto riportato dal settimanale "DiPiùTv", la showgirl è tornata single, e gli amici confermano che la storia con il campione di kickboxing è finita. I due convivevano in America, ma da mesi sui social dinon comparivano più foto con, un segnale che aveva già alimentato i sospetti di una crisi. Facendo un passo inè tutt'altro che nuova a storie d'amore sotto i riflettori. Tra le sue relazioni più celebri c'è quella con Christian Vieri, che lei stessa ha definito un partner poco fedele: "Bobo mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo", aveva raccontato in un'intervista. Nel 2009 la showgirl ha vissuto una relazione con George Clooney, durata due anni e spesso al centro di speculazioni.