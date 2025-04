Lanazione.it - Elisa Carloni primo sindaco donna di Castiglion Fibocchi e dell’intera regione Toscana

Arezzo, 9 aprile 2025 – La foto diprimadi un Comune toscano, scelta dai colleghi del Consiglio comunale di, il 7 aprile del 1946, campeggia ora nella sala conferenze dello Spazio Espositivo Ciampi di palazzo del Pegaso. “Un’immagine che non poteva mancare da noi e che già trova spazio nella sala delle Donne a Montecitorio.è stata unacoraggiosa che ha guidato la sua comunità in un tempo molto difficile” ha sottolineato il presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo che è intervenuto alla cerimonia con il consigliere regionale Marco Casucci, con la presidente della commissione Regionale per le Pari opportunità dellaFrancesca Basanieri e con ildiMarco Ermini. Hanno voluto portare la loro testimonianza il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli e l’ex amministratore locale Ernesto Ferrini.