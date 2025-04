Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana, Giani: ‘Decideremo la data del voto il 18 maggio’

Firenze, 9 aprile 2025 - Sulle prossimein? “Io potrei già decidere la”. Lo ha detto il presidente della Regione, Eugenio, che così ridimensiona la ridda di ipotesi sul rinvio dele manda un messaggio molto chiaro: sulla convocazione delle prossime, statuto alla mano, sarà lui a decidere, in assenza di altre novità da Roma. Nel 2020 lo slittamento, in pieno Covid, fu incardinato con un decreto legge del governo. L'idea comunque è di trovare un punto di caduta insieme agli altri governatori in scadenza di mandato, ad eccezione del Veneto, che limita per legge la finestra elettorale fra il 15 aprile e il 15 giugno. Una circostanza che, osserva, alimenta i dubbi interpretativi e le riflessioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ma solo appunto su questo caso specifico.