Elezioni regionali in Campania Potere al Popolo ci sarà. "Mercoledì 9 aprile, la sentenza della Consulta dirà se De Luca potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione. Le altre forze politiche, dall'ultradestra al centro sinistra, sono in trepidante attesa e. Salernotoday.it - Elezioni regionali 2025, Potere al Popolo annuncia: "Ci saremo" Leggi su Salernotoday.it Alle prossimein Campaniaalci sarà. "Mercoledì 9 aprile, la sentenza della Consulta dirà se De Luca potrà candidarsi per la terza volta alla presidenza della Regione. Le altre forze politiche, dall'ultradestra al centro sinistra, sono in trepidante attesa e.

Campania Regionali 2025: Potere al Popolo conferma la sua presenza.

