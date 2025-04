Elezioni Canada 2025 | quando si vota

Elezioni federali in Canada del 2025 si terranno il 28 aprile per il rinnovo della Camera dei Comuni, la camera bassa del Parlamento del Paese nordamericano. Si tratta di Elezioni anticipate, indette il 23 marzo dal primo ministro Mark Carney, che ha sostituito Justin Trudeau dopo le dimissioni di quest’ultimo, anche come leader del Partito Liberale.Elezioni Canada 2025: la data del votoJustin Trudeau (Getty Images).Le Elezioni canadesi, come detto, sono state indette in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per la fine del 2025. Si terranno il 28 aprile: senza le dimissioni di Trudeau, che guidava il Paese dal 2015, i canadesi sarebbero tornati alle urne a ottobre.Perché in Canada ci saranno Elezioni anticipateLe Elezioni anticipate canadesi nascono dalle dimissioni di Trudeau, che ha fatto un passo indietro il 6 gennaio, dopo una progressiva perdita di consenso principalmente dovuta alle difficoltà economiche del Paese. Lettera43.it - Elezioni Canada 2025: quando si vota Leggi su Lettera43.it Lefederali indelsi terranno il 28 aprile per il rinnovo della Camera dei Comuni, la camera bassa del Parlamento del Paese nordamericano. Si tratta dianticipate, indette il 23 marzo dal primo ministro Mark Carney, che ha sostituito Justin Trudeau dopo le dimissioni di quest’ultimo, anche come leader del Partito Liberale.: la data del votoJustin Trudeau (Getty Images).Lecanadesi, come detto, sono state indette in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura, prevista per la fine del. Si terranno il 28 aprile: senza le dimissioni di Trudeau, che guidava il Paese dal 2015, i canadesi sarebbero tornati alle urne a ottobre.Perché inci sarannoanticipateLeanticipate canadesi nascono dalle dimissioni di Trudeau, che ha fatto un passo indietro il 6 gennaio, dopo una progressiva perdita di consenso principalmente dovuta alle difficoltà economiche del Paese.

