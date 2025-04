Elezioni amministrative 25 e 26 maggio | disposizioni per le scuole NOTE MIM e Interno

Interno che comunica le date delle prossime Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario, e dell’eventuale turno di ballottaggio, e dei referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione.L'articolo Elezioni amministrative 25 e 26 maggio: disposizioni per le scuole. NOTE MIM e Interno . Leggi su Orizzontescuola.it Con nota del 7 aprile il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette la nota n. 2952 del 2 aprile 2025 del Ministero dell’che comunica le date delle prossimenei comuni delle regioni a statuto ordinario, e dell’eventuale turno di ballottaggio, e dei referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione.L'articolo25 e 26per leMIM e

Elezioni amministrative 25 e 26 maggio: disposizioni per le scuole. NOTE MIM e Interno. Amministrative e referendum: tutte le info nello speciale Elezioni 2025. Verso le amministrative del 25 e 26 maggio. Elezioni, indetti i comizi elettorali per le Amministrative del 25 e 26 maggio. Consultazioni elettorali e referendarie: 25 e 26 maggio, 8 e 9 giugno. Elezioni comunali 2025: il prefetto di Venezia convoca i comizi per il 25 e 26 maggio. Ne parlano su altre fonti

Verso le amministrative del 25 e 26 maggio - Il centrodestra sta cercando di fare quadrato a Paola, Cetraro e Scalea e ha istituito un tavolo permanente. A Rende, invece, il centrosinistra vive una condizione di fibrillazione ... (rainews.it)

Elezioni amministrative del 25 e 26 maggio: Sant'Angelo a Cupolo unico comune sannita al voto Politica - Potrebbe sembrare una di quelle scene esilaranti da film, tipo “Un turco napoletano”, dove un immenso Totò dice alla finta moglie dell’on. Enrico Cocchetelli: “Il voto ... (realtasannita.it)

In Sicilia elezioni amministrative il 25 e 26 maggio: nel Comprensorio si vota a Montemaggiore - Sono stati indetti i comizi elettorali in vista delle Amministrative che si terranno il 25 e il 26 maggio in nove Comuni siciliani. Lo stabilisce un decreto dell’assessore regionale alle Autonomie Loc ... (esperonews.it)