Tpi.it - Elena Cecchettin sulla sentenza di Filippo Turetta: “Pericolosa, segna un terribile precedente”

Leggi su Tpi.it

Una”: la definisce cosìcommentando le motivazioni, depositate dalla Corte d’assise di Venezia, dellache ha condannato all’ergastoloper il femminicidio dell’ex fidanzata Giuliae che ha escluso le aggravanti di stalking e crudeltà. A far discutere, in particolare, sono state le motivazioni con le quali i giudici hanno spiegato il perché dell’esclusione dell’aggravante di crudeltà: secondo la Corte, infatti, le 75 coltellate inferte daall’ex fidanzata non sono segno di crudeltà per l’appunto ma di “inesperienza“.Una“con motivazioni simili, in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è, maun” ha commentatoin una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram.