Elena Cecchettin | sentenza pericolosa

Cecchettin sono state viste come frutto di "inesperienza e inabilità" da parte dell'assassino Turetta, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, commenta: escludendo l'aggravante della crudeltà, la sentenza dell'Assise "non è solo pericolosa,ma segna un terribile precedente". In una 'storia' sui social, prosegue: "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione, tutto quel che si è detto sul fatto che Giulia doveva essere 'l'ultima' sono solo parole al vento". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.43 Dopo che le 75 coltellate che hanno ucciso Giuliasono state viste come frutto di "inesperienza e inabilità" da parte dell'assassino Turetta,, sorella di Giulia, commenta: escludendo l'aggravante della crudeltà, ladell'Assise "non è solo,ma segna un terribile precedente". In una 'storia' sui social, prosegue: "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione, tutto quel che si è detto sul fatto che Giulia doveva essere 'l'ultima' sono solo parole al vento".

