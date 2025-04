Elena Cecchettin | Sentenza pericolosa per le donne segna un terribile precedente

Sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente''. Lo scrive in una storia su Instagram Elena Cecchettin, sorella di Giulia, all'indomani delle motivazioni della Sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta per l'omicidio della studentessa di Vigonovo. Elena Cecchettin entra nel merito soprattutto sul mancato riconoscimento dell'aggravante dello stalking e della crudeltà, sebbene Turetta abbia inflitto 75 coltellate. ''Se non iniziamo a prendere sul serio la questione tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento”, aggiunge. “Sì, fa la differenza riconoscere le aggravanti, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno. Quotidiano.net - Elena Cecchettin: “Sentenza pericolosa per le donne, segna un terribile precedente” Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – ''Unasimile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è, maun''. Lo scrive in una storia su Instagram, sorella di Giulia, all'indomani delle motivazioni dellaall'ergastolo per Filippo Turetta per l'omicidio della studentessa di Vigonovo.entra nel merito soprattutto sul mancato riconoscimento dell'aggravante dello stalking e della crudeltà, sebbene Turetta abbia inflitto 75 coltellate. ''Se non iniziamo a prendere sul serio la questione tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento”, aggiunge. “Sì, fa la differenza riconoscere le aggravanti, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno.

