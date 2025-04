Iltempo.it - Elena Cecchettin non trattiene la rabbia: “Turetta? Sentenza segna un terribile precedente”

"Unasimile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, maun". Nonla, sorella di Giulia, all'indomani delle motivazioni dellaall'ergastolo per Filippoper l'omicidio della studentessa di Vigonovo. "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento. Sì, fa la differenza riconoscere le aggravanti, perché vuol dire che la violenza di genere non è presente solo dove è presente il coltello o il pugno. Ma molto prima. E significa che abbiamo tempo per prevenire gli esiti peggiori. Sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio", ha scritto la ragazza su Instagram in merito al mancato riconoscimento dell'aggravante dello stalking e della crudeltà sebbeneabbia inflitto 75 coltellate.