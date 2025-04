Agi.it - Elena Cecchettin: la sentenza di Turetta "segna un terribile precedente"

AGI - "Unasimile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo e' pericolosa, maun". Lo scrive sui social,, sorella di Giulia, a proposito delle motivazioni della condanna di Filippo. LaIn particolare, nelle motivazioni della, la Corte d'Assise di Venezia, ha stabilito che "l'aver inferto settantacinque coltellate non si ritiene che sia stato, per, un modo per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima: come si vede anche nella videoregistrazione dell'ultima fase dell'azione omicidiaria, l'imputato ha aggredito Giuliaattingendola con una serie di colpi ravvicinati, portati in rapida sequenza e con estrema rapidità, quasi alla cieca".