Elena Cecchettin e la crudeltà non riconosciuta a Turetta dai giudici | Precedente terribile Su Giulia tante parole gettate al vento c’è menefreghismo

Giulia, che doveva essere l'ultima, sono solo parole al vento». Su una serie di storie Instagram, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, è tornata a criticare aspramente la sentenza di condanna di Filippo Turetta all'indomani della pubblicazione delle motivazioni. Al centro delle polemiche, già dal momento della lettura della sentenza, il mancato riconoscimento dell'aggravante di crudeltà al giovane reo confesso, che nel novembre 2023 ha massacrato con 75 coltellate la ex fidanzata. «Se nemmeno un numero di coltellate così elevato è sufficiente a essere considerato crudeltà, anzi è considerato inesperienza, abbiamo un problema».L'attacco di Elena Cecchettin: «terribile Precedente»«Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile Precedente», è la sicurezza e la preoccupazione di Elena Cecchettin.

