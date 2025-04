Elena Cecchettin critica la sentenza Turetta | ' Un precedente pericoloso'

sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente". Lo afferma in una 'storia' su Instagram, Elena Cecchettin, sorella di Giulia, a proposito delle motivazioni della condanna di Filippo Turetta. "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione - prosegue - tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento". Quotidiano.net - Elena Cecchettin critica la sentenza Turetta: 'Un precedente pericoloso' Leggi su Quotidiano.net "Unasimile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile". Lo afferma in una 'storia' su Instagram,, sorella di Giulia, a proposito delle motivazioni della condanna di Filippo. "Se non iniziamo a prendere sul serio la questione - prosegue - tutto ciò che è stato detto su Giulia che doveva essere l'ultima sono solo parole al vento".

Elena Cecchettin critica la sentenza Turetta: 'Un precedente pericoloso'. Elena Cecchettin: «L'assenza dello stalking è mancanza di rispetto. Sei vittima solo se sei morta. Lo sfogo di Elena Cecchettin: “Alle istituzioni non importa delle donne”. Busta con tre proiettili al legale …. Camere penali contro le parole di Elena Cecchettin: “Non sa di diritto, svilita funzione difensiva”. La solidarietà della camera penale all'avvocato di Turetta: «Minacce gravi». Ergastolo a Turetta, la sorella di Giulia Cecchettin sullo stalking: «Non riconoscere l'aggravante una mancanza di rispetto, non cancella la verità. Ne parlano su altre fonti

Elena Cecchettin critica la sentenza Turetta: 'Un precedente pericoloso' - Elena Cecchettin esprime preoccupazione su Instagram per la sentenza di Filippo Turetta, considerandola un precedente pericoloso. (quotidiano.net)

Elena Cecchettin e le 75 coltellate (senza crudeltà) di Turetta: «Sentenza pericolosa, segna un terribile precedente» - Secondo Elena «fa la differenza riconoscere le aggravanti ... Senato Licia Ronzulli accusa i magistrati di «infierire» contro Gino Cecchettin. E a spiegare cosa non vada nella sentenza è proprio la ... (ilmessaggero.it)

Elena Cecchettin, 'sentenza segna un terribile precedente' - "Una sentenza simile, con motivazioni simili in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non solo è pericolosa, ma segna un terribile precedente". (ANSA) ... (ansa.it)