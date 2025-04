Electrolux | A Susegana il premio di produzione più alto di tutti gli stabilimenti in Italia

Electrolux il premio di produzione ha superato il 100% e Susegana ha ricevuto il premio più alto di sempre tra tutti gli stabilimenti. Trevisotoday.it - Electrolux: «A Susegana il premio di produzione più alto di tutti gli stabilimenti in Italia» Leggi su Trevisotoday.it L'obiettivo base per il 2024 era di 2.289 euro lordi. Il risultato definito è stato del 131% raggiiungendo i 3110 euro lordi. Per la prima volta nella storia diildiha superato il 100% eha ricevuto ilpiùdi sempre tragli

