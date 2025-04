Egemonia del Dollaro fardello o privilegio? Cosa c’è dietro lo scontro sui dazi

dazi: Robert Lighthizer, esperto negoziatore commerciale e avvocato, presidente del Center for American Trade presso l’America First Policy Institute (Afpi) e Stephen Miran, nominato dallo stesso Trump come presidente del Consiglio dei Consulenti Economici (Council of Economic Advisers, CEA), già senior strategist presso il fondo speculativo Hudson Bay Capital Management e come fellow presso il Manhattan Institute. It.insideover.com - Egemonia del Dollaro, “fardello” o “privilegio”? Cosa c’è dietro lo scontro sui dazi Leggi su It.insideover.com Questo articolo è reso liberamente disponibile ai lettori dall’ultimo numero di “InsideUsa”, la newsletter che racconta gli Stati Uniti d’America in modo unico e approfondito, offrendo prospettive e analisi che altri non forniscono. Con un approccio fresco e dettagliato, InsideUsa si propone di far luce sulle storie più significative e intriganti del panorama americano, regalando ai lettori una visione autentica e fuori dagli schemi.Sulle colonne di questa testata, abbiamo raccontato come siano due le figure chiave che hanno “ispirato” il presidente Usa Donald Trump e la sua discussa politica dei: Robert Lighthizer, esperto negoziatore commerciale e avvocato, presidente del Center for American Trade presso l’America First Policy Institute (Afpi) e Stephen Miran, nominato dallo stesso Trump come presidente del Consiglio dei Consulenti Economici (Council of Economic Advisers, CEA), già senior strategist presso il fondo speculativo Hudson Bay Capital Management e come fellow presso il Manhattan Institute.

Le tariffe di Trump potrebbero finire per far esplodere l’egemonia del dollaro USA - Ma in questo caso, è improbabile che l’audacia di Trump lo avvicini ai suoi obiettivi a lungo termine a causa dell’impatto involontario che queste tariffe alla fine avranno sul dollaro USA ... Questo ... (oltrelalinea.news)

Dollaro, ecco il piano per ridurre il deficit commerciale americano mantenendo l’esorbitante privilegio - La moneta che serve per il commercio, per lo scambio quotidiano, non è necessariamente la stessa “moneta”, lo stesso strumento che serve per accumulare e conservare la ricchezza nel tempo. La moneta ... (money.it)

Gli USA useranno le stablecoin per garantire l'egemonia del dollaro — Scott Bessent - Le stablecoin come mezzo per estendere l'egemonia del dollaro USA Le stablecoin sovracollateralizzate, che utilizzano i buoni del Tesoro USA a breve termine e i depositi in contanti per sostenere ... (msn.com)