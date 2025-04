Effetto immediato Dazi Trump li sospende per 90 giorni Ma alla Cina il 125%

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato una pausa di 90per iai Paesi che non hanno reagito al suo piano tariffario. Pertanto dsospensione viene esclusa lache, a sua volta, aveva annunciato un incremento deialle merci statunitensi importate in. Wall Street vola dopo le nuove dichiarazioni disui. Il Dow Jones sale del 6,26%, il Nasdaq guadagna il 9,04% mentre lo S&P 500 segna +7,46%.

