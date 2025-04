Edoardo Leo | La mia nuova commedia per parlare anche del disturbo bipolare

Edoardo Leo – reduce dalla regia di Non sono quello che sono e dal successo di FolleMente - per parlare di 30 notti con il mio ex, commedia diretta da Guido Chiesa dal 17 aprile al cinema. L'attore interpreta Bruno, padre di un’adolescente, costretto a ospitare in casa per un mese l'ex moglie Terry (Micaela Ramazzotti) uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Cosa l'ha spinta ad accettare? «Lavorare con Guido Chiesa e Micaela Ramazzotti. E l'idea di interpretare un personaggio metodico, rompiscatole, a rischio antipatia. Il film poi assolve il compito della commedia: far ridere parlando di temi importanti. Quotidiano.net - Edoardo Leo: «La mia nuova commedia per parlare (anche) del disturbo bipolare» Leggi su Quotidiano.net Roma, 9 aprile 2025 – «Sono sul set del nuovo film di Alessandro Aronadio. Non posso dire titolo o trama. Ma posso dire che è particolare come i suoi precedenti, Io c'è ed Era ora». ContattiamoLeo – reduce dalla regia di Non sono quello che sono e dal successo di FolleMente - perdi 30 notti con il mio ex,diretta da Guido Chiesa dal 17 aprile al cinema. L'attore interpreta Bruno, padre di un’adolescente, costretto a ospitare in casa per un mese l'ex moglie Terry (Micaela Ramazzotti) uscita da un lungo percorso di recupero emotivo. Cosa l'ha spinta ad accettare? «Lavorare con Guido Chiesa e Micaela Ramazzotti. E l'idea di interpretare un personaggio metodico, rompiscatole, a rischio antipatia. Il film poi assolve il compito della: far ridere parlando di temi importanti.

