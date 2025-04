Metropolitanmagazine.it - Edith Ballantyne, l’emancipazione femminile e l’attivismo per la pace

Nello spazio di LetteralMente Donna una donna eccezionale che ha dedicato la vita per lae il disarmo. Il suo nome èe questa è la sua storia., la fuga dalla Cecoslovacchia e Women’s International League for Peace and Freedom, fonte soundcloud.com“Mi alzavo alle 4 del mattino per assicurarmi di aver finito le faccende domestiche e poi prendermi cura dei bambini. Era un lavoro di 12-14 ore al giorno con un pomeriggio libero. E un giorno hanno suonato il campanello e qualcuno della WILPF è apparso e mi ha invitata a un incontro. Si sono assicurati che la mia padrona si sarebbe assicurata che andassi a quell’incontro, le hanno detto che era un suo obbligo. E da quel momento la mia vita è cambiata”. Come si legge in un’intervista pubblicata su Green Agenda, questo è il racconto del primo incontro tra una giovanissimae la Women’s International League for PeaceA quel tempo, il 1941, laera solo una rifugiata cecoslovacca che 3 anni prima aveva abbandonato la sua terra d’origine a causa dell‘occupazione nazista per la quale lei e la sua famiglia avevano perso tutto.