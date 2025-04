Ecotermologic Progresso sfiora l' impresa contro Zerosystem San Damaso

impresa sfiorata, per l'Ecotermologic Progresso: la squadra di Castel Maggiore ha costretto al tiebreak la capolista Zerosystem San Damaso, che due volte sotto si impone al quinto set (25-20, 16-25, 25-20, 11-25, 9-15). Il punto conquistato racconta una volta di più il percorso di crescita della squadra neo promossa. Di più: il punto avvicina alla salvezza aritmetica nel campionato di B2 femminile, ormai formalità da diverse settimane. L'Ecotermologic, a +10 sulla zona retrocessione a 4 giornate dal termine, potrebbe tagliare il traguardo nel prossimo turno, battendo Potenza Picena. Le altre gare: Hydroplants Soliera-Arbor Interclays Reggio Emilia 2-3, My Mech Cervia-Fos Centro Volley Reggiano 3-2, Team 80-Ama San Martino in Rio 3-0, Mega Volley Vallefoglia-De Mitri Porto San Giorgio 0-3, Lardini Filottrano-New System Vtorresi Potenza Picena 3-2, Battistelli Pesaro-Massa Lombarda 0-3.

