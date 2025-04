Echi ottocenteschi al San Pietro a Majella | omaggio a Bottesini e al suo soggiorno napoletano

Leggi su Ildenaro.it

Il Pagani del contrabbasso celebrato dal San: si intitola “a Napoli” il concerto che venerdì 11 aprile vedrà Josè Mario Lo Monaco ed Ermanno Calzolari ricordare la produzione musicale di uno dei più rinomati contrabbassisti italiani.I due talentuosi solisti saranno impegnati nella riproposizione di opere del musicista cremasco custodite nella Biblioteca del Conservatorio, per l’occasione adattate all’accompagnamento del Quintetto d’archi San. Ad evocare il significativo legame di Giovannicon Napoli, la serata sarà segnata dall’esecuzione di due brani composti durante il suo lungoin città. Il contrabbasso di Ermanno Calzolari sarà infatti protagonista della “Tarantella” e del “Gran Quintetto in do minore”, che nel 1858dedicò all’allora direttore del Conservatorio Saverio Mercadante.