Ecco Stem Girls. Contatti in un clic.

In attesa del Job Meeting in presenza, che si terrà a Pisa il 27 novembre, si avvicina l'appuntamento con l'edizione online Stem Girls, ovvero l'evento virtuale per la ricerca di lavoro rivolto a studentesse, laureate e neolaureate in discipline Stem (acronimo che sta per Scienze, Technology, Engineering, Mathematics). L'iniziativa si svolgerà il 16 aprile dalle 9.30 alle 16.30 sulla piattaforma del portale Job Meeting. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione su www.jobmeeting.it. Durante la giornata sarà possibile incontrare virtualmente aziende come Terna, Siae, Deloitte, Gruppo Ferrovie dello Stato, Bnp Paribas, Alten, Tetra Pak e altre ancora. Le partecipanti potranno sostenere colloqui online, inviare il curriculum, chattare con i recruiter e seguire webinar aziendali e sessioni di orientamento.

